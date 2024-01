Politik NewJeans werden bei Billboard Women in Music Awards als Gruppe des Jahres ausgezeichnet

Die koreanische Girlgroup NewJeans wird bei den Billboard Women in Music Awards 2024 ausgezeichnet.



Nach der am Mittwoch (Ortszeit) von „Billboard“ veröffentlichten Liste der Preisträgerinnen erhalten NewJeans den „Group of the Year Award“.



Die Billboard Women in Music Awards werden an Interpretinnen, Schöpferinnen, Produzentinnen und Managerinnen vergeben, die im Verlauf eines Jahres großen Einfluss auf die Musikindustrie hatten.



Zu den diesjährigen Preisgewinnerinnen zählen weltweit bekannte Sängerinnen wie Maren Morris, Kylie Minogue und TEMS.



NewJeans hatten letztes Jahr mit ihrem Minialbum „Get Up“ den Spitzenplatz in den US-Album-Charts „Billboard 200“ belegt. Das Album hielt sich 26 Wochen in den Charts.



Die Preisverleihung findet am 6. März im YouTube Theater in Los Angeles statt.