Asien-Cup: Südkorea beendet Gruppenphase nach Unentschieden gegen Malaysia als Zweiter

Photo : YONHAP News

Bei der Fußball-Asienmeisterschaft hat Südkorea in seinem letzten Gruppenspiel ein enttäuschendes Ergebnis verbucht.Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft beendete das Spiel gegen Malaysia, Platz 130 im FIFA-Ranking, am Donnerstag im Al-Janoub-Stadion in al-Wakra in Katar mit einem 3:3-Unentschieden.Jeong Woo-yeong traf in der 21. Minute zur 1:0-Führung Südkoreas. Malaysia erzielte jedoch in der 51. und 62. Minute zwei Tore.Nach einem Tor von Lee Kang-in in der 83. Minute und einem Elfmetertor von Son Heung-min in der Nachspielzeit kam Südkorea wieder in Führung. Mit einem weiteren Tor Malaysias kurz vor Spielende trennten sich beide Mannschaften jedoch mit einem 3:3-Unentschieden.Südkorea erhielt mit einem Sieg und zwei Unentschieden fünf Punkte und schaffte es als Zweiter der Gruppe E hinter Bahrain ins Achtelfinale.Im Achtelfinale tritt Südkorea am 31. Januar gegen Saudi-Arabien an, Tabellenführer der Gruppe F.