Nordkorea feuert mehrere Marschflugkörper ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Es war der zweite derartige Start in weniger als einer Woche.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas wurde der Abschuss gegen 8 Uhr in den Gewässern vor der nordkoreanischen Hafenstadt Sinpo in der Provinz Süd-Hamgyong erfasst.Das südkoreanische Militär beobachte in enger Kooperation mit den USA die Situation in Nordkorea und zusätzliche Anzeichen von Provokationen.Der Start erfolgte nur vier Tage nach dem Test eines Marschflugkörpers durch Nordkorea im Westmeer. Die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA hatte am Mittwoch berichtet, dass es sich um einen strategischen Marschflugkörper vom Typ Bulhwasal-3-31 handele.Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich in Sinpo nordkoreanische U-Boot-Anlagen befinden, könne Pjöngjang die Entwicklung eines U-Boot-gestützten Marschflugkörpers (SLCM) vorantreiben.