„Sleep“ gewinnt Hauptpreis bei Filmfestival in Frankreich

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „Sleep“ mit dem verstorbenen Schauspieler Lee Sun-kyun in der Hauptrolle hat bei einem französischen Filmfestival den Hauptpreis gewonnen.Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag (Ortszeit) berichtete, sei der Film beim Internationalen Festival des Fantasy-Films in Gérardmer mit dem Grand Prix ausgezeichnet worden.„Sleep“ ist ein Mysterythriller über Ereignisse um ein junges Ehepaar, nachdem der Mann im Schlaf zu wandeln und sich dabei seltsam zu verhalten begann.Der Debüt-Spielfilm des Regisseurs Yu Jason wurde letztes Jahr in die Sektion Kritikerwoche bei den 76. Internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen.Das Internationale Festival des Fantasy-Films in Gérardmer (Festival international du film fantastique de Gérardmer) wurde 1994 ins Leben gerufen und ist Science-Fiction-, Horror- und Fantasyfilmen gewidmet.