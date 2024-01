Nordkorea und China nehmen Freundschaftsveranstaltungen zu Mond-Neujahr wieder auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea und China nehmen erstmals seit vier Jahren bilaterale Freundschaftsveranstaltungen zum Mond-Neujahr wieder auf.Eine Kulturdelegation der chinesischen Provinz Liaoning sei am Montag in Pjöngjang eingetroffen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Die Delegation begann ihr Besuchsprogramm mit dem Niederlegen von Blumenkörben vor den Statuen der ehemaligen nordkoreanischen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu (Mansudae) in Pjöngjang.Nordkorea und China hatten bis Januar 2020 bilaterale Freundschaftsveranstaltungen zum Mond-Neujahr abgehalten, bevor sie aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt wurden.Anlässlich des 75. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in diesem Jahr setzen beide Länder ihren Austausch auf vielen Kanälen fort.Der chinesische Vizeaußenminister Sun Weidong besuchte letzte Woche Nordkorea und sprach mit der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui über die Verstärkung der bilateralen Kooperation.Eine Delegation des nordkoreanischen Sportministeriums reiste am Samstag nach China.