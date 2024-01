Mongolei normalisiert Arbeit ihrer Botschaft in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Die Mongolei hat die Arbeit ihrer Botschaft in Pjöngjang offiziell normalisiert.Das tat sie als drittes Land nach China und Russland.Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA nahm der Erste Vizevorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten, Choe Ryong-hae, am Montag das Beglaubigungsschreiben des mongolischen Botschafters Erdenedavaa entgegen.Dem Nachrichtenportal NK News zufolge war Erdenedavaa im Oktober 2021 zum Botschafter in Pjöngjang ernannt worden. Er konnte jedoch aufgrund der Corona-Pandemie erst Ende letzten Jahres nach Pjöngjang einreisen.Die meisten ausländischen Vertretungen in Nordkorea waren während der Pandemie geschlossen. Erst im März letzten Jahres nahm der chinesische Botschafter Wang Yajun seine Arbeit in Pjöngjang auf. Im vergangenen September wurde das Personal der russischen Botschaft aufgestockt.Diplomaten aus westlichen Ländern wie Großbritannien, Schweden und der Schweiz konnten bisher nicht nach Nordkorea zurückkehren.Die Mongolei hatte 1948 als zweiter Staat nach der damaligen Sowjetunion diplomatische Beziehungen mit Nordkorea aufgenommen. Nordkorea und die Mongolei unterhalten weiterhin freundschaftliche Beziehungen. Letztes Jahr tauschten sie Glückwunschbotschaften zum 75. Jubiläum der Beziehungsaufnahme aus.