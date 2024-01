WM-Qualifikationsspiel zwischen Nordkorea und Japan findet im März in Pjöngjang statt

Photo : YONHAP News

Erstmals seit über vier Jahren findet ein Länderspiel im Fußball in Nordkorea statt.Nach Angaben der Website des Asiatischen Fußballverbandes AFC am Mittwoch wird das für den 26. März vorgesehene Spiel zwischen Nordkorea und Japan in der zweiten Runde der asiatischen Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Kim-Il-sung-Stadion in Pjöngjang ausgetragen.Sollte das Spiel tatsächlich dort stattfinden, wird dies das erste A-Länderspiel zu Hause für Nordkorea seit mehr als vier Jahren sein.Das letzte A-Länderspiel in Nordkorea war das Spiel gegen Südkorea in der zweiten Qualifikationsrunde in Asien für die WM 2022, das am 15. Oktober 2019 im Kim-Il-sung-Stadion abgehalten wurde.Damals ließ Nordkorea ohne Vorankündigung keine Zuschauer in dem Stadion zu, das über 40.000 Zuschauer aufnehmen kann. Das Spiel wurde zudem nicht live übertragen.