„Badland Hunters“ auf Platz eins der Netflix-Charts für nicht-englischsprachige Filme

Photo : 넷플릭스 제공

Der Actionfilm „Badland Hunters“ stößt bei Filmfans in der Welt auf gute Resonanz.Nach Angaben des Streamingdiensts Netflix am Mittwoch verzeichnete der südkoreanische Film mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle mit Stand Sonntag 14,3 Millionen Aufrufe (angesehene Stunden durch die Laufzeit geteilt). Die Produktion gelangte damit an die Spitze der Rangliste der nicht-englischsprachigen Filme im Zeitraum vom 22. bis 28. Januar.Der Film startete am 26. Januar bei Netflix.Der Streifen ist das Regie-Debüt von Stunt-Koordinator Heo Myeong-haeng, der vor allem für die Filmreihe „The Roundup“ gearbeitet hatte.In dem post-apokalyptischen Film wird dargestellt, wie Menschen in einer zerstörten Welt ums Überleben kämpfen. Ma spielt die Rolle eines Jägers, der versucht, ein entführtes Mädchen zu retten.