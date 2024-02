Wissenschaft Korea-Europa-Kooperationszentrum für Quantenwissenschaft richtet Beirat ein

Das Korea-Europa-Kooperationszentrum für Quantenwissenschaft und -technologie hat ein Beratergremium ins Leben gerufen.



Eine Zeremonie zu diesem Anlass fand am Mittwoch (Ortszeit) in Brüssel statt.



Der Beirat setzt sich aus 13 Experten zusammen, die in zehn europäischen Staaten tätig sind. Die Leitung übernahm Professor Kim Myungshik vom Imperial College London. Die Gruppe wird für Beratungen hinsichtlich der Politik und Projekte für die internationale Kooperation auf dem Gebiet Quantenwissenschaft und -technologie zur Verfügung stehen und Daten zur Informationsproduktion überprüfen.



Das Korea-Europa-Kooperationszentrum für Quantenwissenschaft und -technologie (Korea-Europe Quantum Science Technology Cooperation Center) wurde im vergangenen Oktober in Brüssel als Teil eines Projekts der südkoreanischen Regierung zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Quantentechnologie eröffnet. Ziel des Projekts ist, für die Kooperation der einheimischen Industrie, der akademischen Welt und des Forschungssektors mit führenden ausländischen Forschungsinstituten Kooperationspartner zu finden und vermitteln sowie Kooperationsprojekte zu unterstützen.