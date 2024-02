Nordkorea feuert erneut Marschflugkörper ab

Photo : KBS News

Nordkorea hat am Freitag mehrere Marschflugkörper abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass er gegen 11 Uhr den Abschuss mehrerer Marschflugkörper des Nordens in Richtung Westmeer entdeckt habe. Die Geheimdienste Südkoreas und der USA führten eine präzise Analyse durch.Das südkoreanische Militär befinde sich in enger Kooperation mit den USA, indem es die Überwachung und Wachsamkeit verstärkt habe. Weitere Anzeichen und Aktivitäten Nordkoreas würden genau beobachtet, hieß es weiter.Der Start erfolgte drei Tage nach dem letzten Test von Marschflugkörpern durch Nordkorea am Dienstag.Nordkorea hatte am 24. Januar in der Nähe von Pjöngjang mehrere neue strategische Marschflugkörper vom Typ Bulhwasal-3-31 in Richtung Westmeer abgefeuert. Am 28. Januar wurden zwei Marschflugkörper ebenfalls vom Typ Bulhwasal-3-31 in den Gewässern vor Sinpo an der Ostküste abgeschossen. Am 30. Januar erfolgte der Start von Marschflugkörpern vom Typ Hwasal-2.