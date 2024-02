Seoul Fashion Week eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Seoul Fashion Week Herbst/Winter 2024 ist am Donnerstag eröffnet worden.Die Eröffnungsfeier fand im Dongdaemun Design Plaza in Seoul statt. Daran nahmen Personen aus verschiedenen Bereichen teil, darunter Bürgermeister Oh Se-hoon und die als Ehrenbotschafter tätige Girlgroup NewJeans.Die Seoul Fashion Week dauert fünf Tage. Auf dem Programm stehen Modenschauen von 21 Marken und eine Branchenmesse, an der 68 Marken und über 300 Einkäufer aus dem In- und Ausland teilnehmen.Die Seoul Fashion Week findet in der laufenden Saison früher als die vier wichtigsten Modewochen im Ausland (New York, Paris, Mailand und London) statt. Sie erhöht damit das Interesse von globalen Modemedien und Einkäufern.Die Stadt Seoul veranstaltet seit 2012 zweimal im Jahr, jeweils in der ersten und zweiten Jahreshälfte, die Seoul Fashion Week.