Nordkorea kritisiert Äußerungen des südkoreanischen Verteidigungsministers über „Ende des Regimes“

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die jüngsten Äußerungen des südkoreanischen Verteidigungsministers Shin Won-sik über das Land als unverhohlene Kriegserklärung und Auslöser eines physischen Konflikts angeprangert.Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA kritisierte am Montag, dass Shin angesichts der gleichzeitigen Stationierung von drei US-Flugzeugträgern in der Nähe der koreanischen Halbinsel äußerst rücksichtslose Bemerkungen wie das „Ende des nordkoreanische Regimes“ oder die „Beseitigung der feindlichen Führung“ gemacht habe.Bei seinem Besuch des 17. Jagdgeschwaders der Luftwaffe in Cheongju am 24. Januar hatte Shin den Soldaten gesagt, dass sie als unsichtbare Kraft zur Verteidigung Südkoreas die Führung des Feindes in kürzester Zeit beseitigen sollten, sollte sich das Kim-Jong-un-Regime für einen Krieg entscheiden. Sie sollten an vorderster Front sein, um dem Regime ein Ende zu setzen.Die KCNA verurteilte außerdem die jüngsten Übungen des südkoreanischen Militärs als Kriegswahn. Die Verleumdungen und die verschiedenen Kriegsübungen könnten dazu führen, dass die ohnehin schon brüchige Republik Korea vollständig zugerichtet werde, warnte die Nachrichtenagentur.