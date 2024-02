Nordkorea feiert Geburtstag des verstorbenen Führers Kim Jong-il

Photo : YONHAP News

In Nordkorea wird der Geburtstag des verstorbenen Führers Kim Jong-il gefeiert.Schon vor dem 82. Geburtstag Kims am 16. Februar herrscht dort dank verschiedener Veranstaltungen Feststimmung.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag berichtete, fand am Sonntag im Großtheater Ost-Pjöngjang die Eröffnungsfeier des zweiten Volkskunstfestivals statt.Es würden Künstler und Arbeitnehmer von 40 ausgewählten Organisationen in Theatern und Sälen in Pjöngjang auftreten, hieß es.Im Restaurant Pyongyang Myonok hatte zuvor der 12. Nationale Kochwettbewerb stattgefunden. Auch eine städtische Ausstellung für Industriekunst von Pjöngjang wurde eröffnet.Die nordkoreanische Botschaft in China gab am 5. Februar ein Festbankett. Von chinesischer Seite nahm unter anderem Vizeaußenminister Sun Weidong daran teil.