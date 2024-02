Nordkorea vermeldet Entwicklung neuer Granaten für Mehrfachraketenwerfer

Nordkorea hat nach eigenen Angaben neue Granaten für Mehrfachraketenwerfer entwickelt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass es der Akademie für Verteidigungswissenschaft gelungen sei, ferngelenkte Granaten für Mehrfachraketenwerfer und ein Kontroll- und Leitsystem hierfür neu zu entwickeln.Am Sonntag sei die Steuerung der Flugbahn der neuen Granaten des Kalibers 240 mm auf ihre Präzision getestet worden.Das neue System werde zu einer qualitativen Verbesserung beim Einsatz von Mehrfachraketenwerfern durch die Armee führen, so KCNA.Die Akademie für Verteidigungswissenschaft sei davon überzeugt, dass dank des technologischen Fortschritts Mehrfachraketenwerfer des Kalibers 240 mm in Gefechten eine größere Rolle spielen würden.