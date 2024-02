Nationales Gesamtvermögen je Haushalt in Seoul beträgt 950 Millionen Won

Das durchschnittliche Gesamtvermögen der privaten Haushalte in Seoul liegt laut einer Analyse von Big Data bei etwa 950 Millionen Won.



Die Stadtverwaltung veröffentlichte am Donnerstag Daten zu einer Analyse des Wohn-, Konsum- und Finanzverhaltens der 3,82 Millionen Haushalte in Seoul.



Die Ergebnisse beruhen auf einer Analyse von Daten von 740.000 Personen, etwa zehn Prozent der Hauptstädter ab 18 Jahren, zu denen es Kreditinformationen gibt.



Demnach beträgt das Gesamtvermögen pro Haushalt im Schnitt 953,61 Millionen Won (717.500 Dollar). Die durchschnittliche Darlehenshöhe liegt bei 92,1 Millionen Won (69.300 Dollar). Jeder Haushalt hat ein Einkommen von durchschnittlich 73,69 Millionen Won (55,400 Dollar) im Jahr.



Bei 23,2 Prozent von etwa 620.000 verschuldeten Alleinlebenden beträgt das Verhältnis von Schulden zum Jahreseinkommen 300 Prozent oder mehr. Davon betroffen sind 13,3 Prozent von etwa 1,4 Millionen verschuldeten Menschen in Mehrpersonenhaushalten.



In Bezug auf das Konsumverhalten konzentrierte sich bei jungen Einpersonenhaushalten über die Hälfte des Konsums auf den elektronischen Handel und Restaurants. Demgegenüber floss etwa die Hälfte der Konsumausgaben der älteren Alleinlebenden in kleine Einzelhandelsgeschäfte und das Gesundheitswesen.