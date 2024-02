Südkorea bei Lebenzufriedenheit im OECD-Vergleich weiter am unteren Ende der Skala

Photo : YONHAP News

Bei der Lebenszufriedenheit liegt Südkorea trotz Verbesserungen weiterhin am unteren Ende einer Skala von OECD-Mitgliedern.Das Statistikamt veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht über die Lebensqualität der Bürger 2023. Demnach verbesserte sich die Lebenszufriedenheit der Südkoreaner im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Punkte auf 6,5 von zehn möglichen Punkten.Die Lebenszufriedenheit der Koreaner war 2018 auf 6,1 Punkte gestiegen, stagnierte jedoch 2020 während der Pandemie bei 6,0. Anschließend stieg der Wert wieder.Nach dem Ende der Pandemie gab es Verbesserungen bei der Erwerbstätigenquote, der Beschäftigungsquote von Hochschulabsolventen, der Zahl der Besuche bei Kultur- und Kunstveranstaltungen sowie Sportwettbewerben und der Reisedauer pro Kopf im Inland.Die Lebenszufriedenheit variiert dabei je nach Einkommensniveau. Bei Haushalten mit weniger als einer Million Won Monatseinkommen lag der Wert bei 6,0. Das sind 0,4 Punkte weniger verglichen mit Haushalten, die ein Einkommen zwischen einer und zwei Millionen Won erzielen. Bei einem Einkommen ab sechs Millionen Won lag der Wert mit 6,6 noch höher.Verglichen mit Menschen in anderen Ländern sind die Koreaner insgesamt weniger zufrieden mit ihrem Leben. Südkorea landete für den Zeitraum 2020 bis 2022 mit 5,95 Punkten auf Platz 35 unter den 38 Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Lediglich in der Türkei, Kolumbien und Griechenland wurden noch schlechtere Werte ermittelt.Der OECD-Durchschnitt lag bei 6,69 und übertraf das Ergebnis für Südkorea um 0,74 Punkte.