Zwei koreanische Filme im Wettbewerb des belgischen Animationsfilmfestivals Anima

Photo : YONHAP News

Zwei koreanische Animationsfilme sind in den Wettbewerb bei einem internationalen Animationsfilmfestival in Belgien Anima gekommen.Dies gab das Koreanische Kulturzentrum in Belgien am Montag (Ortszeit) bekannt.Nach Angaben des Kulturzentrums am Montag wurden „The Wave” von Joung Yumi und „Architect A" von Lee Jong-hoon in die Wettbewerbskategorie für internationale Kurzfilme aufgenommen.Sollten die Filme zum besten internationalen Kurzfilm in dieser Kategorie gekürt werden, wären sie automatisch für die Kategorie Bester animierter Kurzfilm bei der nächstjährigen Oscarverleihung nominiert.Das Anima Film Festival ist ein internationales Animationsfilmfestival in Belgien, das rund 40.000 Zuschauer anlockt.