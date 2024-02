Regierung warnt Assistenzärzte erneut vor rechtlichen Konsequenzen für Fernbleiben von Arbeit

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat ihre Absicht bekräftigt, rechtliche Schritte gegen Assistenzärzte einzuleiten, sollten sie ihre kollektive Aktion nicht beenden und zur Arbeit zurückkehren.Gesundheitsminister Cho Kyu-hong sagte am Dienstag, die Regierung wolle noch in dieser Woche Vor-Ort-Inspektionen in 50 Lehrkrankenhäusern abschließen. Zunächst gebe es Untersuchungen in Krankenhäusern, die hinsichtlich der Zahl der Assistenzärzte auf den Plätzen 51 bis 100 stehen. Konkret solle festgestellt werden, wie viele Ärzte in der Ausbildung ihren Arbeitsplatz verlassen haben.Ab März würde damit begonnen, Approbationen ruhen zu lassen und rechtliche Verfahren gegen diejenigen einzuleiten, die nicht mehr zur Arbeit erschienen.Cho wiederholte den Appell an die Assistenzärzte, bis Donnerstag in die Kliniken zurückzukehren. Dann würden sie nicht zur Rechenschaft gezogen, betonte er.Er teilte auch den Plan mit, die Einführung eines Sondergesetzes zu Behandlungsfehlern voranzutreiben. Demnach sollen Mediziner nach Kunstfehlern nicht strafrechtlich belangt werden können, sollten sie eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.