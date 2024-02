Regierung will sich für Verringerung der Feinstaubbelastung im Frühling einsetzen

Photo : YONHAP News

Im Frühling wird es voraussichtlich häufig zu hohen Feinstaubkonzentrationen kommen.Grund ist eine Luftstagnation infolge von El Niño.Demnach kündigte die Regierung an, auf der Grundlage des fünften Programms zur saisonalen Verwaltung von Feinstaub alles daranzusetzen, die Menge des Ultrafeinstaubs im Frühling zu verringern.Die Regierung plant Sonderkontrollen der Luftreinigungsanlagen in häufig frequentierten Einrichtungen wie unterirdischen Bahnhöfen. Auf den Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen sollen Reinigungsfahrzeuge täglich bis zu viermal zum Einsatz kommen.Die Kontrollen von Quellen für Ultrafeinstaub werden verschärft.Die Zahl der öffentlichen Kohlekraftwerke, die abgeschaltet werden, wird von 15 auf 28 steigen. Die Einhaltung der Standards für Schiffskraftstoffe wird strenger kontrolliert.Zu großen Dieselfahrzeugen und Bussen, die häufig in der Stadt unterwegs sind, werden intensive Kontrollen von Abgas und unnötigem Laufenlassen des Motors durchgeführt.