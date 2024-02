Südkorea verzeichnete 2023 neues Rekordtief bei Geburten

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den Geburten im letzten Jahr ein Rekordtief verzeichnet.Sowohl die Zahl der Geburten als auch die Geburtenrate sanken auf historische Tiefstände, gab das Statistikamt am Mittwoch bekannt. Nach vorläufigen Schätzungen wurden im vergangenen Jahr 230.000 Kinder geboren. Das sind 19.200 Kinder oder 7,7 Prozent weniger als im Jahr davor.Die Bruttogeburtenziffer, das heißt die Geburten pro 1.000 Einwohner, sank gegenüber 2022 um 0,4 auf 4,5. Die zusammengefasste Fertilitätsrate lag bei 0,72.Die Gesamtfertilitätsrate in Südkorea fiel im Jahr 2018 mit 0,98 zum ersten Mal unter eins und ist seitdem jedes Jahr gesunken. Der Wert in Südkorea erreicht nicht einmal die Hälfte des OECD-Durchschnitts von 1,58.Im Schlussquartal letzten Jahres fiel die Gesamtfertilitätsrate zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen unter 0,7 und betrug nur 0,65.Das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt lag letztes Jahr bei 33,6 Jahren, damit 0,1 Jahre höher als im Vorjahr. Der Anteil der Mütter im Alter von 35 Jahren oder älter bei der Geburt kletterte gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte auf 36,3 Prozent.Die Zahl der Sterbefälle schrumpfte letztes Jahr um 5,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 352.700.Demnach wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 122.800 verbucht. Seit 2020 wurde das vierte Jahr in Folge ein natürlicher Rückgang verbucht.