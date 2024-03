Südkoreas Ausfuhren im Februar um 4,8 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Exporte sind im Februar den fünften Monat in Folge gestiegen.Das Exportvolumen habe gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,8 Prozent auf 52,41 Milliarden Dollar zugelegt, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag mit.Eine Exporterholung im Allgemeinen zeichne sich immer deutlicher ab. Die Halbleiterexporte kletterten um über 66 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Lieferungen nach China stiegen erstmals seit 17 Monaten wieder, nachdem es seit September 2022 abwärts gegangen war.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 4,29 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit wurde seit Juni letzten Jahres den neunten Monat in Folge ein Plus erzielt.