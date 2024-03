Inflation steigt im Februar wieder auf über drei Prozent

Photo : YONHAP News

Die Inflation in Südkorea ist im Februar wieder auf über drei Prozent gestiegen.Grund sind vor allem ein weiterhin starker Preisanstieg bei Obst und ein zuletzt wieder instabiler globaler Ölpreis.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch stieg der Verbraucherpreisindex im Februar gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozent.Die Teuerungsrate hatte zwischen August und Dezember letzten Jahres über der Drei-Prozent-Schwelle gelegen, ehe sie im Januar mit 2,8 Prozent unter diese Marke fiel.Landwirtschaftliche Produkte verteuerten sich um 20,9 Prozent, was die gesamte Inflation um 0,80 Prozentpunkte ansteigen ließ.Erdölprodukte verbilligten sich um 1,5 Prozent. Der Preisrückgang fiel als Folge des auf dem Weltmarkt teurer gewordenen Öls geringer aus als im Januar.Die Preise für Frischobst kletterten um 41,2 Prozent. Bei Äpfeln betrug der Anstieg 71 Prozent. Der Preisaufschlag bei Mandarinen beträgt 78,1 Prozent. Dies wird mit einer höheren Nachfrage erklärt, weil Verbraucher diese statt Äpfeln kaufen.