Südkorea bei Wirtschaftsfreiheit weltweit auf Platz 14

Südkorea hat bei der wirtschaftlichen Freiheit den 14. Platz unter 184 Ländern belegt.Das geht aus dem Index für wirtschaftliche Freiheit 2024 hervor, den die US-Denkfabrik Heritage Foundation neulich veröffentlichte.Diese misst jedes Jahr die wirtschaftliche Freiheit von Unternehmen und Einzelpersonen in Ländern anhand von zwölf Faktoren in vier Kategorien – Rechtsstaatlichkeit, Effizienz der Regulierung, Größe der Regierung und offene Märkte. Die Länder werden je nach Punktzahl in fünf Klassen eingeteilt.Südkorea erhielt 73,1 von 100 möglichen Punkten und rückte gegenüber dem Vorjahr um einen Rang auf Platz 14 unter 184 Ländern vor. Das Land wurde wie im letzten Jahr als größtenteils freies Land eingestuft.Bei der Arbeitsfreiheit erhielt Südkorea jedoch nur 57,2 Punkte und landete auf Platz 87. Damit sei das Land größtenteils unfrei, was die Regulierung des Arbeitsmarktes betrifft.Die USA kamen bei der Arbeitsfreiheit auf 77,7 Punkte, Italien auf 70,7. Kanada erhielt 69,5, Japan 68,6.