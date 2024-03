Kultur Mitglieder von vier weltbesten Orchestern treten gemeinsam in Südkorea auf

KBS kündigte am Mittwoch an, im Mai in Seoul Konzerte mit Mitgliedern dieser Orchester zu veranstalten.



Die Orchester-Allianz wird sich aus Mitgliedern der Berliner Philharmoniker, der Wiener Philharmoniker, der New York Philharmonic und des Royal Concertgebouw Orchestra zusammensetzen. Die Bildung einer Union wurde nach langen Konsultationen für Konzerte in Südkorea beschlossen.



An den Konzerten werden sich auch Mitglieder der besten Orchester in Südkorea beteiligen, darunter das KBS Symphony Orchestra.



Es wird zwei Auftritte in einer Konzerthalle für klassische Musik und drei Auftritte in einer großen Arena geben.