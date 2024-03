Südkorea bietet unter großen Volkswirtschaften weiterhin schlechtestes Arbeitsumfeld für Frauen

Südkorea hat beim Arbeitsumfeld für Frauen das zwölfte Jahr in Folge das Schlusslicht unter 29 großen Volkswirtschaften gebildet.Im Vorfeld des Internationalen Frauentags am Freitag veröffentlichte die britische Zeitschrift „The Economist“ am Mittwoch (Ortszeit) den „Glass-Ceiling Index“. Südkorea belegte den 29. Platz unter den 29 untersuchten Ländern.„The Economist“ berechnet seit 2013 jedes Jahr den Glasdeckenindex in Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Länder werden anhand von Indikatoren wie die geschlechtsspezifischen Lohngefälle, der Frauenanteil in Führungspositionen und Mutter- und Vaterschaftsurlaub bewertet.Südkorea bildete das zwölfte Jahr in Folge das Schlusslicht. Die Schweiz (26. Platz), Japan (27.) und die Türkei (28.) befinden sich ebenfalls seit Jahren am unteren Ende der Liste.Spitzenreiter war das zweite Jahr in Folge Island. Dahinter folgten Schweden, Norwegen und Finnland.Bei den Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen verzeichnete Südkorea mit 31,1 Prozent erneut das größte Gefälle.Beim Anteil der Frauen in Führungspositionen kam das Land mit 16,3 Prozent auf Platz 28. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 34,2 Prozent.