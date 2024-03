NewJeans bei Billboard Women in Music Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die koreanische Girlgroup NewJeans ist bei den Billboard Women in Music Awards 2024 als „Gruppe des Jahres“ ausgezeichnet worden.NewJeans erhielten laut ihrer Agentur bei der Preisverleihung am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles als erste K-Pop-Sängerinnen die Auszeichnung „Group of the Year“.Die US-amerikanische Countrysängerin Lainey Wilson stellte News Jeans vor. Sie sagte, dass die Band eine neue Welle von Girlgroups im K-Pop angeführt habe, der lange Zeit ein von Männern dominiertes Genre gewesen sei.NewJeans sagten, es sei unglaublich, dass sie an einer Preisverleihung mit so vielen tollen Künstlern teilnehmen könnten. Die fünfköpfige Gruppe sang dabei „Super Shy“ und „ETA“.Die Billboard Women in Music Awards wurden 2007 eingeführt, um Interpretinnen, Schöpferinnen, Produzentinnen und Managerinnen zu ehren, die im Verlauf eines Jahres großen Einfluss auf die Musikindustrie hatten.