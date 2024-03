Kospi kann um mehr als ein Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag um mehr als ein Prozent zulegen können.Die Anleger hätten die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell begrüßt, dass es dieses Jahr zu einer Zinssenkung kommen könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi gewann 1,24 Prozent auf 2.680,35 Zähler hinzu.Powell hatte am Donnerstag vor dem US-Senat gesagt, dass eine Zinssenkung "nicht weit entfernt" sei.Nach Powells Aussagen seien die Anleger weniger besorgt über Risiken in Bezug auf die Geldpolitik gewesen, wurde Kim Dae-wook von Hana Securities von Yonhap zitiert.