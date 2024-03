K-Contents locken junge Touristen nach Südkorea an

Photo : YONHAP News

Die große Beliebtheit der sogenannten „K-Contents“ spielt eine entscheidende Rolle dafür, dass immer jüngere ausländische Touristen nach Südkorea reisen.Das Korea Culture & Tourism Institute (KCTI) befragte etwa 4.000 ausländische Touristen, die im Zeitraum Oktober bis Dezember letzten Jahres nach Südkorea reisten. Laut den am Montag veröffentlichten Ergebnissen interessierten sich 31,9 Prozent, damit der größte Anteil, für Reisen nach Südkorea, nachdem sie mit Inhalten von Hallyu, der koreanischen Welle, in Berührung gekommen waren.Das gestiegene Interesse junger Menschen an Korea aufgrund vieler weltweit beliebt gewordener Hallyu-Stars wie BTS und Blackpink führte bei ihnen zu einer Reise nach Südkorea. Manche legen dabei den Schwerpunkt auf besondere Erfahrungen und kommen nach Südkorea, um beispielsweise K-Pop-Tänze zu lernen.Als weiterer Grund für die Entwicklung von jungen Menschen zu einer wichtigen Touristengruppe wird das gestiegene Interesse an der koreanischen Kultur genannt. Der Film „Parasite“ und die Netflix-Serie „Squid Game“ sind hierfür die bekanntesten Beispiele.Die koreanische Küche, K-Food, die häufig in koreanischen Fernsehserien oder Filmen vorkommt, genießt aufgrund des Verkettungseffekts einen erhöhten Status.Kim Hyun-joo vom KCTI sagte, die MZ-Generation (Millennials und Generation Z) im Ausland habe während der Corona-Pandemie in der Freizeit viel K-Contents konsumiert. Das führe nun zu einer Nachfrage nach Tourismus in Südkorea.