„A Normal Family” in Wettbewerb bei Filmfestival in Italien eingeladen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Spielfilm „A Normal Family“ ist in den Wettbewerb der 26. Auflage des Far East Film Festival im April im italienischen Udine eingeladen worden.Das gab die Filmproduktionsfirma Hive Media Corp. am Dienstag bekannt.Der Film von Regisseur Hur Jin-ho erzählt die Geschichte zweier Brüder mit unterschiedlichen Überzeugungen, die zufällig von einem schrecklichen Geheimnis erfahren.Der Film basiert auf dem Roman „The Dinner“ des niederländischen Schriftstellers Herman Koch. Sul Kyung-gu, Jang Dong-gun, Kim Hee-ae und Claudia Kim spielten die Hauptrollen.Das Far East Film Festival ist das größte Filmfestival in Europa für Produktionen aus Asien und findet jährlich in Udine im Nordosten Italiens statt.