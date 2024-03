EU strebt Halbleiter-Kooperation mit Südkorea an

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union strebt im Zuge ihrer Bemühungen um die Förderung der Halbleiterindustrie eine Kooperation mit Südkorea an.Das erste Südkorea-EU-Forum für Halbleiterforscher findet am 25. und 26. März in Brüssel statt. Das Forum stellt eine Folgemaßnahme nach der Unterzeichnung der Digitalen Partnerschaft beider Seiten im vergangenen November dar. An der Veranstaltung werden Forschende aus Südkorea und EU-Ländern teilnehmen.Wie verlautete, habe die EU die Einrichtung des Forums vorgeschlagen. Anlässlich der ersten Veranstaltung wollen beide Seiten jährlich im Wechsel das Forum ausrichten.Unterdessen begann das Chips Joint Undertaking (Chips JU), eine von der EU zur Umsetzung ihres Chip-Gesetzes gegründete öffentlich-private Partnerschaft, eine Ausschreibung für erste gemeinsame Forschungsaufgaben Südkoreas und der EU.Das stelle den ersten Fall einer Kooperation des Chips JU mit einem Drittstaat seit seiner Gründung dar, sagte eine Quelle.Sollten Einrichtungen zur Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte auf beiden Seiten festgelegt werden, wird die EU sechs Millionen Euro dafür bereitstellen. Die südkoreanische Regierung hat vor, Mittel derselben Höhe einzusetzen.