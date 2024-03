Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Anerkennung Nordkoreas als Atommacht als "unerfüllbaren Traum" bezeichnet.Ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums hat mit dieser Bemerkung auf Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert. Dieser hatte in einem Fernsehinterview am Dienstag gesagt, dass Nordkorea über einen eigenen Nuklearschirm verfüge.Sollte Nordkorea als Atommacht anerkannt werden, stehe ein Dominoeffekt in Nordostasien zu befürchten. Dies wiederum sei eine Bedrohung für den Atomwaffensperrvertrag (NPT).Einen möglichen Kurswechsel in den USA nach den dortigen Präsidentschaftswahlen bezeichnete er als "Spekulation". Die Anerkennung Nordkoreas als Atommacht sei für die internationale Gemeinschaft keine akzeptable Grenze, hieß es.