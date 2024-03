Alibaba Group will 1,1 Milliarden Dollar in Südkorea investieren

Photo : YONHAP News

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba Group plant massive Investitionen in Südkorea.Laut einem Geschäftsplan der Alibaba Group will das Mutterunternehmen der E-Commerce-Plattform AliExpress in den nächsten drei Jahren 1,1 Milliarden Dollar investieren, um das Geschäft in Südkorea auszubauen.Alibaba reichte jüngst bei der südkoreanischen Regierung den Geschäftsplan ein.Das Unternehmen will demnach 200 Millionen Dollar einsetzen, um noch im laufenden Jahr ein 180.000 Quadratmeter großes Verpackungslager oder Fulfillment Center in Südkorea einzurichten.Es wird erwartet, dass dank des Logistikzentrums die Lieferdauer von auf AliExpress anzubietenden Produkten drastisch verkürzt wird. Das würde die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform weiter stärken.Alibaba plant, 100 Millionen Dollar für die Unterstützung des globalen Verkaufs durch südkoreanische Verkäufer bereitzustellen.Das Unternehmen hat zudem vor, neben AliExpress auf von ihm betriebenen anderen E-Commerce-Plattformen, darunter die südostasiatische Plattform Lazada und die spanische Plattform Miravia, koreanische Produkte anzubieten.Etwa zehn Milliarden Won oder 7,58 Millionen Dollar sollen für den Schutz des geistigen Eigentums der südkoreanischen Marken aufgewendet werden.