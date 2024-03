Sohn eines in Nordkorea festgehaltenen Südkoreaners will am Rande von UN-Sitzung dessen Rückführung fordern

Photo : YONHAP News

Die Familie des seit zehn Jahren in Nordkorea festgehaltenen südkoreanischen Missionars Choi Chun-gil will am Rande einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats zur internationalen Zusammenarbeit für die Rückführung der dort inhaftierten Südkoreaner aufrufen.Das Vereinigungsministerium teilte am Montag mit, dass Chois Sohn Jin-yeong und die Taskforce des Ressorts für die nach Nordkorea Entführten Genf besuchten, wo derzeit die 55. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats stattfindet.In Nordkorea werden sechs südkoreanische Staatsbürger festgehalten, einschließlich des Missionars Choi, der 2014 inhaftiert wurde.Choi Jin-yeong wird in Genf verschiedene Termine wahrnehmen. Dabei will er die internationale Gemeinschaft zur Kooperation aufrufen, um feststellen zu können, ob die in Nordkorea festgehaltenen Südkoreaner noch leben, und ihre Rückführung herbeizuführen.Er wird sich unter anderem mit der UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, und der US-Sondergesandten für nordkoreanische Menschenrechtsfragen, Julie Turner, treffen. Zudem ist am Dienstag die Teilnahme an einer Veranstaltung der Ständigen Vertretung Südkoreas in Genf geplant.Das Vereinigungsministerium betonte, dass für die Lösung der Frage der durch Nordkorea Entführten und Festgehaltenen sowie der Kriegsgefangenen neben Bemühungen Südkoreas auch eine enge Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft wichtig sei. Daher werde sich das Ressort für eine verstärkte internationale Kooperation einsetzen.