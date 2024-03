USA verurteilen Start ballistischer Raketen durch Nordkorea

Photo : KBS News

Die US-Regierung hat Nordkoreas erneute Provokation mit ballistischen Raketen verurteilt.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Montag, dass damit wie bereits mit Starts ballistischer Raketen in den letzten Jahren gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen würde.Diese Starts stellten eine Bedrohung für Nordkoreas Nachbarn dar und untergrüben die regionale Sicherheit, hieß es.Die USA hielten an ihrem diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea fest und forderten zum Dialog auf. Die Zusage der USA, Südkorea und Japan zu verteidigen, bleibe eisern, hieß es weiter.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas wurden am heutigen Montag mehrere als ballistische Kurzstreckenraketen vermutete Flugkörper zwischen 7.44 Uhr und 8.22 Uhr vom Gebiet Pjöngjang aus ins Ostmeer abgefeuert.Wie festgestellt wurde, seien die Raketen mehr als 300 Kilometer weit geflogen, ehe sie ins Meer außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (EEZ) Japans stürzten.