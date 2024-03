Kim Jong-un leitet Schießübung mit ultragroßem Mehrfachraketenwerfer

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Montag eine Schießübung mit einem ultragroßen Mehrfachraketenwerfer geleitet.Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Das Ziel der Übung bestand darin, die Leistung und die praktischen Fähigkeiten des Waffensystems zu bestätigen, so die Nachrichtenagentur.Im Anschluss an den Abschuss sei eine simulierte Sprengung der Rakete in der Luft vorgenommen worden. Würde ein nuklearer Sprengkopf in der Luft explodieren, würde die Wirkung maximiert.Bei dem supergroßen Mehrfachraketenwerfer, den das südkoreanische und das US-amerikanische Militär als KN-25 bezeichnen, handelt es sich um eine ballistische Kurzstreckenrakete. Nach nordkoreanischer Behauptung könne sie einen taktischen Atomsprengkopf tragen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas hatte am Montag erklärt, dass mehrere ballistische Kurzstreckenraketen entdeckt wurden, die aus dem Gebiet von Pjöngjang in Richtung Ostmeer abgefeuert wurden.