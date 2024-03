Industrieministerium: Erholung im Export setzt sich fort

Photo : YONHAP News

Die Erholung im Export wird sich nach Regierungsangaben auch in diesem Monat fortsetzen.Der Vizeminister für Handel, Industrie und Energie, Kang Kyung-sung, leitete am Dienstag eine Sitzung, bei der die Exportbedingungen für jedes wichtige Exportprodukt überprüft werden. Auch wurden Maßnahmen zur Exportsteigerung erörtert.Nach Angaben des Industrieministeriums legten die südkoreanischen Ausfuhren im Januar und Februar gegenüber dem Vorjahr um 11,2 Prozent auf 107,2 Milliarden Dollar zu. Es sei den fünften Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet worden.Aufgrund des anhaltenden Exportaufschwungs, vor allem bei IT-Artikeln wie Halbleitern, würden auch im März ein Exportzuwachs und ein Handelsbilanzüberschuss erwartet, sagte Kang.Die Regierung werde für eine bestmögliche Unterstützung alle verfügbaren Ressourcen mobilisieren, fügte der Vizeminister hinzu.Die Regierung kündigte an, Handelsfinanzierungen in der Rekordhöhe von 360 Billionen Won (rund 270 Milliarden Dollar) anzubieten.Die Regierung will noch in diesem Monat einen Plan für eine erweiterte Unterstützung der Handelsversicherung präsentieren. Damit soll insbesondere kleinen und mittleren Exportunternehmen bei der Überwindung von finanziellen Schwierigkeiten geholfen werden.