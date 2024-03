Nordkorea gibt erfolgreichen Bodentest für neue Art von Hyperschallraketen bekannt

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen Bodentest eines Feststofftriebwerks für eine neue Art von Hyperschallraketen mit mittlerer Reichweite erfolgreich durchgeführt.Der nordkoreanische Radiosender Voice of Korea berichtete am Mittwoch, dass Machthaber Kim Jong-un den Test überwacht habe, der am Dienstag auf dem Satellitenstartplatz Sohae stattfand.Kim habe gesagt, dass das neue Waffensystem militärisch sowie strategisch als genauso wichtig eingeschätzt werde wie die Interkontinentalraketen (ICBM), hieß es.