USA fordern Nordkorea zur Rückkehr zu Diplomatie auf

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat nach einem Raketentriebwerkstest Nordkorea aufgefordert, auf provokative, destabilisierende Akte zu verzichten und zur Diplomatie zurückzukehren.Die entsprechende Äußerung machte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Dienstag (Ortszeit). Zuvor hatte Nordkorea einen erfolgreichen Bodentest eines Feststoffantriebs für eine neuartige Mittelstrecken-Hyperschallrakete vermeldet.Washington ermutige Nordkorea insbesondere dazu, sich auf substantielle Diskussionen einzulassen, um Wege zum Umgang mit militärischen Risiken und zur Schaffung eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel zu finden, hieß es.Nach Angaben der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch wurde am Dienstag auf dem Satellitenstartplatz Sohae in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un ein Bodentest eines Feststofftriebwerks für Hyperschallraketen mit mittlerer Reichweite durchgeführt.Gleichzeitig mit dem Test sei der Zeitplan für den Abschluss der Entwicklung eines neuen Hyperschallraketen-Waffensystems mittlerer Reichweite festgelegt worden, so die Nachrichtenagentur.Daher gilt es als denkbar, dass Nordkorea bald eine mit dem diesmal getesteten Triebwerk ausgestattete Hyperschallrakete testen wird.