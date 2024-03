Seoul-Series: MLB startet heute in Seoul in die reguläre Saison

Photo : YONHAP News

Die reguläre Saison der amerikanischen Major League Baseball (MLB) wird am heutigen Mittwoch im Gocheok Sky Dome in Seoul eröffnet.Um 19.05 Uhr koreanischer Zeit beginnt das erste der zwei Spiele der "Seoul Series", bei denen die San Diego Padres und die Los Angeles Dodgers aufeinander treffen.Pitcher Yu Darvish von den Padres und Schlagmann Tyler Glasnow von den Dodgers werden das Spiel beginnen.Die US-Profiliga gastiert erstmals in Südkorea. Die beiden Teams werden am Donnerstag zum zweiten Mal gegeneinander antreten.Von den zwei südkoreanischen Spielern der Padres schaffte es Infielder Kim Ha-seong in den endgültigen 26-köpfigen Kader für die Seoul Series.