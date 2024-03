Dritter Gipfel für Demokratie zu Ende gegangen

Photo : KBS News

Der dritte Gipfel für Demokratie ist am Mittwoch in Seoul zu Ende gegangen.Die Veranstaltung fand unter dem Motto „Demokratie für zukünftige Generationen“ ab Montag drei Tage lang statt. Es war das erste Mal, dass der 2021 auf Initiative von US-Präsident Joe Biden ins Leben gerufene Gipfel außerhalb der USA von einem Land allein ausgetragen wurde.Präsident Yoon Suk Yeol sagte in seiner Abschlussrede per Videoschaltung, die Republik Korea werde mit allen demokratischen Ländern in der Welt die Ergebnisse des Gipfels festigen und die Bemühungen fortsetzen, um die Demokratie der Welt reifer zu machen.In der von ihm geleiteten Sitzung zu Technologie, Wahlen und Fake News sagte Yoon, dass dieses Jahr ein Superwahljahr sei. Die demokratischen Länder, die die universellen Werte teilten, sollten sich solidarisieren und gemeinsam gegen Fake News vorgehen, schlug er vor.An dem virtuellen Gipfeltreffen, dem letzten Termin des Demokratie-Gipfels, nahmen 36 Persönlichkeiten auf Spitzenebene teil. Gemeinsam mit Yoon saßen die dänische Premierministerin Mette Frederiksen und der kenianische Präsident William Ruto, dem Treffen vor. Unter den Teilnehmern waren auch UN-Generalsekretär António Guterres, US-Präsident Biden, der japanische Premierminister Fumio Kishida und der kanadische Premierminister Justin Trudeau.