Kandidaten können sich ab heute für Parlamentswahl registrieren lassen

Photo : KBS News

Die Registrierung der Kandidaten für die 22. Parlamentswahlen hat am heutigen Donnerstag begonnen.Kandidaten können sich am Donnerstag und Freitag bei den für ihren Wahlkreis zuständigen lokalen Wahlkommissionen anmelden.Bei den Parlamentswahlen am 10. April werden insgesamt 300 Mandate vergeben, darunter 254 direkt in Wahlkreisen und 46 per Listenwahl.Bei der Verhältniswahl gilt so wie bei den letzten Parlamentswahlen ein sogenanntes „Semi Mixed-Member Proportional Representation System“, eine Art personalisierte Verhältniswahl. 254 Sitze gehen an die Gewinner der Direktmandate, dabei gilt das Mehrheitswahlrecht. Die übrigen 46 Sitze werden nach dem proportionalen Stimmenanteil an Listenkandidaten vergeben.Informationen über den Stand der Kandidatenregistrierung werden über das Wahlstatistiksystem der Nationalen Wahlkommission (info.nec.go.kr) veröffentlicht.Wähler haben bis zum Wahltag, dem 10. April, Zugang zu Informationen über die Kandidaten, darunter Vermögen, Militärdienst, Vorstrafen, Bildungsstand und Steuerzahlungen im Internet.Ab dem 1. April können die von Parteien und Kandidaten eingereichten Wahlkampfprospekte auf dem Informationsportal für Politik und Wahlversprechen (policy.nec.go.kr) eingesehen werden.Der offizielle Wahlkampf beginnt am 28. März und dauert bis 9. April.