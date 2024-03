Umfrage: Zustimmung für Staatspräsident Yoon leicht gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung für Präsident Yoon Seok Yeol ist verglichen mit vor zwei Wochen leicht zurückgegangen.Eine Umfrage, die vier Meinungsforschungsinstitute des Landes gemeinsam durchführten, ergab, dass 36 Prozent der Befragten Yoon unterstützen.Embrain Public, Kstat Research, Korea Research und Hankook Research befragten vom 18. bis 20. März 1.001 Menschen ab 18 Jahren. 56 Prozent bewerteten Yoons Arbeit negativ. Die Zustimmung schrumpfte um drei Prozentpunkte, während die Ablehnung um einen Prozentpunkt anstieg. 40 Prozent haben Vertrauen in Yoons Politik, 56 Prozent haben kein Vertrauen.44 Prozent wollen bei den kommenden Parlamentswahlen das regierungsfreundliche Lager unterstützen. 49 Prozent wollen die Opposition unterstützen, die Regierung und die Regierungspartei im Zaum halten sollen.Unter den Parteien legte die Regierungspartei Macht des Volkes mit 34 Prozent in der Wählergunst am deutlichsten zu. Es folgten die führende Oppositionspartei Minjoo mit 29 Prozent und die liberale Korea-Innovationspartei mit zehn Prozent.Die Antwortquote der telefonischen Umfrage beträgt 18,8 Prozent. Die Fehlerspanne liegt bei ±3,1 Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.