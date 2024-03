Regierung ergreift nach Zuteilung zusätzlicher Medizinstudienplätze Folgemaßnahmen

Photo : KBS News

Die Regierung ergreift Folgemaßnahmen, nachdem sie die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze festgelegt hat.Sie beschloss, den Anteil der Assistenzärzte in den Regionen außerhalb der Hauptstadtregion entsprechend dem Umfang der dortigen Zulassungen zum Medizinstudium anzupassen. Derzeit werden etwa 45 Prozent der Assistenzärzte außerhalb der Hauptstadtregion ausgebildet.Die Zahl der Vollzeitlehrkräfte an den Kliniken von Nationaluniversitäten soll von derzeit etwa 1.700 in drei Jahren um mindestens 1.000 erhöht werden.Die Regierung kündigte zudem an, Verwaltungsverfahren gegen Assistenzärzte, die nicht in ihre Kliniken zurückgekehrt sind, einzuleiten. Ab nächster Woche werde sie Approbationen nach den geltenden Prinzipien ruhen lassen.Ärztegruppen protestieren immer heftiger gegen die Regierungspläne. Der Dringlichkeitsausschuss des Koreanischen Ärzteverbandes (KMA) erklärte, dass die schlechteste Situation eingetreten sei. Die Organisation werde sich für den Rücktritt der Regierung engagieren.Medizinprofessoren warfen der Regierung vor, Assistenzärzten und Medizinstudenten den Weg zurück zu versperren. Sie hatten angekündigt, am 25. März geschlossen zu kündigen.Medizinstudenten, die ein Urlaubssemester beantragt hatten, erklärten, dass es kein Zurück geben werde, solange die Regierung an ihrem aktuellen Kurs festhalte und nicht mit den Studenten kommuniziere.Bis Mittwoch ließen sich 8.590 Studierende, 45,7 Prozent aller Medizinstudenten, vom Studium beurlauben.