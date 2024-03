Politik Südkorea und USA wollen Beratungsgremium gegen Nordkoreas Ölschmuggel bilden

Südkorea und die Vereinigten Staaten haben vereinbart, ein Beratungsgremium zur Reaktion auf Nordkoreas Schmuggel von raffiniertem Öl ins Leben zu rufen.



Wie das Außenministerium in Seoul mitteilte, hätten dies der Generaldirektor für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, Lee Joon-il, und die Hohe Beamtin für Nordkorea im US-Außenministerium, Jung Pak, in einem Telefongespräch am Donnerstag vereinbart.



Beide Seiten richteten laut dem Ministerium ihre Aufmerksamkeit darauf, dass Nordkorea weiterhin raffiniertes Öl ins Land schmuggele und damit gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße. Sie hätten eine engere Kooperation vereinbart, um den Schmuggel zu unterbinden.



Gemäß einer Resolution des Weltsicherheitsrats darf Nordkorea jährlich 500.000 Barrel raffiniertes Öl einführen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Pjöngjang auf verschiedenen Wegen, darunter illegale Schiff-zu-Schiff-Transfers, raffiniertes Öl ins Land bringt.



In einem heute veröffentlichten Bericht der Expertengruppe des Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea wird davon ausgegangen, dass letztes Jahr von Januar bis 15. September 1,52 Millionen Barrel raffiniertes Öl nach Nordkorea gelangt sein könnten.