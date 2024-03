Staats- und Regierungschefs der EU-Länder fordern weitere Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union haben wegen Pjöngjangs militärischer Hilfe für Russland weitere Sanktionen gegen Nordkorea gefordert.In einer am Donnerstag (Ortszeit), dem ersten Tag des EU-Gipfels, verabschiedeten gemeinsamen Erklärung, heißt es, der Europarat fordere den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und die Kommission auf, zusätzliche Sanktionen gegen Belarus, Nordkorea und den Iran auszuarbeiten.Die EU-Kommission hatte in ihr am 23. Februar präsentiertes 13. Sanktionspaket gegen Russland den nordkoreanischen Verteidigungsminister Kang Sun-nam und das nordkoreanische Generalbüro für Raketen aufgenommen. Damit hatte die EU zum ersten Mal wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen Nordkorea verhängt.Es wird erwartet, dass die Kommission angesichts der Forderung beim Gipfel nach weiteren Sanktionen an Folgemaßnahmen arbeiten wird.