31 июля температура воздуха в Сеуле достигла +38,3° С

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31 июля в 15:19 в сеульском муниципальном округе Чонно-гу температура воздуха составила +38,3° С. Это лишь на 0,1 градуса ниже, чем рекордная температура, зафиксированная в 1994 году. В первые дни августа синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры. Не исключая, что она превысит +39° С. В этом случае будет установлен абсолютный температурный рекорд за 111 лет наблюдения за погодой на Корейском полуострове. В южных районах страны в среднем на 5 градусов прохладнее. Причиной аномальной жары в столичном регионе является волна горячего воздуха, поступающего из северных районов Китая. Синоптики полагают, что жаркая погода в столичном регионе, когда температура воздуха в дневное время будет выше +35° С, продержится ещё как минимум неделю.