Профицит отрасли Халлю растёт

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Доходность от отрасли корейской культурной волны Халлю растёт на фоне успеха бойз-бэнда «Бантхан сонёндан» (BTS), а также отмены односторонних мер давления со стороны Китая, требовавшего отменить размещение в РК американских комплексов ПРО THAAD, и других факторов. По данным Банка Кореи, представленным 13 октября, в августе профицит платёжного баланса в сфере музыкальных и видео контентов и профильных услуг достиг отметки в 42,7 млн долларов, что является максимальным уровнем с апреля прошлого года, когда была зафиксирована сумма в 55 млн долларов. Нынешний показатель удалось обеспечить благодаря увеличению доходов отрасли за рубежом, объём которых составил 81,8 млн долларов. Накопленный объём профицита за период с января по август составил 235 млн долларов, что на 14,3 млн больше, чем за тот же период прошлого года.