В Париже состоится южнокорейско-французский саммит

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13 октября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с государственным визитом во Францию. В первый день визита Мун Чжэ Ин встретился с соотечественниками, проживающими во Франции, а 14 октября побывал на концерте, посвящённый дружбе двух стран. 15 октября состоится южнокорейско-французский саммит. Это будет вторая встреча южнокорейского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Первая состоялась в прошлом году в рамках саммита «Большой двадцатки». В ходе саммита будут подробно обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, прежде всего в экономической. Главы РК и Франции затронут также вопросы, касающиеся налаживания мира на Корейском полуострове и денуклеаризации КНДР. Франция является постоянным членом СБ ООН и ведущим государством-членом Евросоюза, поэтому в Сеуле надеются на то, что она сыграет важную роль в налаживании мира в Северо-Восточной Азии. Итоги саммита будут подведены на совместной пресс-конференции президентов двух стран. 16 октября Мун Чжэ Ин выступит на южнокорейско-французском бизнес форуме и отправится с визитом в Италию.