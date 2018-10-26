Юг и Север провели переговоры по военным вопросам на высоком уровне

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26 октября в пограничном пункте Пханмунчжом состоялись 10-е межкорейские военные переговоры на уровне генералов. Южнокорейскую делегацию возглавлял генерал-майор Ким До Гюн, начальник северокорейского отдела министерства обороны. Делегацию Севера возглавлял генерал-лейтенант Ан Ик Сан. Стороны договорились в рамках тестового демонтажа 11-ти постов охраны до конца ноября полностью вывести персонал, технику и оборудование, а затем демонтировать сами посты. Все меры по этому вопросу, в том числе взаимную проверку, решено завершить до конца года. После этого будут проведены дополнительные рабочие переговоры по ликвидации оставшихся сторожевых постов. Кроме того, есть подвижки в вопросе открытия свободного движения для гражданских судов в устье реки Ханган. Стороны, в частности, договорились сформировать совместную комиссию, в которую войдут по 10 человек из числа представителей военных и профильных ведомств. Комиссия в начале ноября проведёт исследование водных путей в устье реки. Также участники переговоров подтвердили готовность к беспрепятственному выполнению договорённости о прекращении любых враждебных действий на земле, на море и в воздухе с 1 ноября.