РК и США создадут рабочую группу по северокорейским проблемам

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РК и США создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросами координации усилий двух стран в решении северокорейских проблем. Как сообщил во вторник журналистам представитель госдепартамента США Роберт Палладино, соответствующая договорённость достигнута в ходе визита в Сеул спецпредставителя правительства США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна. Целью визита было обсуждение дипломатических усилий для достижения полной денуклеаризации КНДР. Новая рабочая группа призвана углубить координацию действий Сеула и Вашингтона в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова и активизации межкорейского сотрудничества в условиях международных санкций,- подчеркнул представитель госдепартамента.